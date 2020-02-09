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Шотландский футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление марихуаны

Шотландский футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление марихуаны
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник Коннер Дути, выступающий за клуб Второй лиги Шотландии «Стенхаусмюир», отстранён на два года от всех видов спорта за употребление марихуаны, сообщает Edinburgh Evening News.

23-летний игрок сдал положительную пробу 16 марта 2019 года после домашнего матча Первой лиги со «Странраером» (0:1). В минувшем сезоне шотландец записал в актив 3 мяча и 6 результативных передач в 38 встречах во всех турнирах.

Футболистам не запрещено употреблять марихуану во внесоревновательный период, однако если вещество будет выявлено в организме спортсмена в ходе сезона, это повлечёт дисквалификацию.

По словам представителя Антидопингового агентства Великобритании Пэта Майхилла, каннабис запрещён в соревновательный период из-за различных психологических и физиологических воздействий, которые может оказывать на спортсменов.

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Тот случай, когда хочется кричать.
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