Шотландский футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление марихуаны

Полузащитник Коннер Дути, выступающий за клуб Второй лиги Шотландии «Стенхаусмюир», отстранён на два года от всех видов спорта за употребление марихуаны, сообщает Edinburgh Evening News.
23-летний игрок сдал положительную пробу 16 марта 2019 года после домашнего матча Первой лиги со «Странраером» (0:1). В минувшем сезоне шотландец записал в актив 3 мяча и 6 результативных передач в 38 встречах во всех турнирах.
Футболистам не запрещено употреблять марихуану во внесоревновательный период, однако если вещество будет выявлено в организме спортсмена в ходе сезона, это повлечёт дисквалификацию.
По словам представителя Антидопингового агентства Великобритании Пэта Майхилла, каннабис запрещён в соревновательный период из-за различных психологических и физиологических воздействий, которые может оказывать на спортсменов.
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