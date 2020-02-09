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Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime

Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.

«Сейчас я много путешествую, это правда. Но стараюсь приезжать в Берлин хотя бы на один или два дня в неделю. Не хочу растить дочь через FaceTime! В настоящее время мы планируем, что Анна приедет в Москву и задержится там на некоторое время.

Что касается повседневной жизни, обычно встаю очень рано, до того, как проснутся две мои дамы, и занимаюсь своими делами. Когда просыпается Кайя, забочусь о ней. Так что у Анны есть немного времени для себя», — приводит слова Шюррле Gala.

В этом сезоне Шюррле принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Шюррле выбыл на срок до 10 дней. Скорее всего, он пропустит остаток турнира в Катаре
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