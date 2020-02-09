Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
«Сейчас я много путешествую, это правда. Но стараюсь приезжать в Берлин хотя бы на один или два дня в неделю. Не хочу растить дочь через FaceTime! В настоящее время мы планируем, что Анна приедет в Москву и задержится там на некоторое время.
Что касается повседневной жизни, обычно встаю очень рано, до того, как проснутся две мои дамы, и занимаюсь своими делами. Когда просыпается Кайя, забочусь о ней. Так что у Анны есть немного времени для себя», — приводит слова Шюррле Gala.
В этом сезоне Шюррле принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
Шюррле выбыл на срок до 10 дней. Скорее всего, он пропустит остаток турнира в Катаре
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:25
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:17
-
10:05
-
09:48
-
09:26
-
09:23
-
09:13
-
05:21
-
04:55
-
03:57
-
03:25
-
02:57
-
02:42
-
02:10
-
01:45
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:44
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55
Партнерский контент