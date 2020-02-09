«Зенит» — ЦСКА: составы команд на товарищеский матч

Стали известны составы «Зенита» и ЦСКА на товарищеский матч. Встреча пройдёт в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.
ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
После 19 туров петербургский «Зенит», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. В свою очередь московский ЦСКА (34) располагается на четвёртой строчке, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая столичный «Локомотив».
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