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Семак: Малком создавал остроту в матче с ЦСКА за счёт нестандартных действий

Семак: Малком создавал остроту в матче с ЦСКА за счёт нестандартных действий
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре бразильца Малкома в товарищеском матче с ЦСКА (3:2).

«Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперёд. Надеюсь, следующий матч на следующих сборах сможет сыграть 70-90 минут, будет прибавлять. Если сегодня в первом тайме было острота, то она шла в первую очередь от его нестандартных действий.

Что касается взаимодействия Малкома с Караваевым и Смольниковым, то будем наигрывать взаимодействия, состав ротируем, играет один-второй. Будем взаимодействия отрабатывать не только на правом фланге на тренировках, но и другие. Это будет перспективная связка или Караваева, или Смольникова вместе с Малкомом.

У Малкома, Сантоса и Дриусси хороший удар. В том моменте были именно эти футболисты у мяча (Речь идёт о штрафном в первом тайме. — Прим. „Чемпионата“). Если будут другие дистанции, Ракицкий иногда будет исполнять. У нас сейчас есть неплохой выбор исполнителей стандартов. У всех разные качества, кому-то проще на технику исполнять с более близкой дистанции, кому-то нужно с удара, зависит от точки, будем тренировать, назначать тех исполнителей, которые на сегодня выглядят лучше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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