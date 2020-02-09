Смолов: мне 30. Давай, «Сельта»

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов выложил фото из раздевалки команды после победы в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча завершилась победой его команды со счётом 2:1. Смолов вышел в стартовом составе «Сельты» и провёл на поле 88 минут. На 80-й минуте он получил предупреждение. Победный мяч хозяева забили на 90+1 минуте, когда россиянин уже покинул поле.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Фёдора Смолова.
«Мне 30. Давай, „Сельта“, — написал в комментарии к фото футболист, которому сегодня исполнилось 30 лет.
Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах аренды. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить его по окончании сезона. Смолов уже выходил на поле в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) в предыдущем туре. На поле в той игре он провёл 13 минут.
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