Чалов: сложно сказать, что случилось в эти пять минут матча с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о своём первом голе на сборах команды в ворота «Зенита» (2:3).
«Не задумывался о голе. Конечно, обидно, что мы проиграли, но это сборы. Мы сделаем работу над ошибками и будем лучше. Болезнь вторых таймов сегодня? Сложно сказать, что случилось в эти пять минут. Мы не подстроились и где-то расслабились», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
Календарь российского первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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