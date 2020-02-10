«Самый безумный гол в свои ворота». Болельщики высмеяли действия защитников «Лиона»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лионом» (4:2), прошедшем накануне, 9 февраля, в Париже, был забит необычный гол.



В начале второго тайма, когда счёт был 2:0, хозяева начали атаку на левом фланге. Обыграв соперника, нападающий Килиан Мбаппе отдал передачу на полузащитника Юлиана Дракслера, который, сблизившись с голкипером, откатил мяч в центр штрафной площади. На подборе сыграл игрок гостей, однако вместо полноценного выноса у него получился пас на лицевую линию, где к тому моменту оказался всё тот же Дракслер. Немец вновь попытался найти партнёра и покатил мяч в обратном направлении, однако вновь отдал передачу противнику. Тем не менее футболисты «Лиона» всё сделали за оппонентов – защитник мощным ударом отправил футбольный снаряд под перекладину собственных ворот.



Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».



Столь необычное взятие ворот вызвало яркую реакцию в социальных сетях.



«Один из худших автоголов», — написал один из болельщиков.



«Самый безумный гол в свои ворота, что я видел», — говорится в сообщении другого фаната.



«Лион» забил самый смешной автогол, что вы когда-либо увидите в футболе», — написал очередной комментатор.

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