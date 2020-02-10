«Самый безумный гол в свои ворота». Болельщики высмеяли действия защитников «Лиона»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лионом» (4:2), прошедшем накануне, 9 февраля, в Париже, был забит необычный гол.
В начале второго тайма, когда счёт был 2:0, хозяева начали атаку на левом фланге. Обыграв соперника, нападающий Килиан Мбаппе отдал передачу на полузащитника Юлиана Дракслера, который, сблизившись с голкипером, откатил мяч в центр штрафной площади. На подборе сыграл игрок гостей, однако вместо полноценного выноса у него получился пас на лицевую линию, где к тому моменту оказался всё тот же Дракслер. Немец вновь попытался найти партнёра и покатил мяч в обратном направлении, однако вновь отдал передачу противнику. Тем не менее футболисты «Лиона» всё сделали за оппонентов – защитник мощным ударом отправил футбольный снаряд под перекладину собственных ворот.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
Столь необычное взятие ворот вызвало яркую реакцию в социальных сетях.
«Один из худших автоголов», — написал один из болельщиков.
«Самый безумный гол в свои ворота, что я видел», — говорится в сообщении другого фаната.
«Лион» забил самый смешной автогол, что вы когда-либо увидите в футболе», — написал очередной комментатор.
- 10 февраля 2020
-
15:42
-
15:28
-
15:13
-
15:03
-
14:57
-
14:43
-
14:36
-
14:19
-
13:54
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:16
-
12:54
-
12:49
-
12:34
-
11:55
-
11:46
-
11:17
-
11:07
-
10:39
-
10:19
-
09:56
-
09:53
-
09:40
-
09:24
-
09:24
-
08:55
-
08:05
-
07:18
-
04:30
-
04:06
-
03:33
-
03:11