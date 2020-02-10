«Ливерпуль» предлагал € 35 млн за Чуквезе. «Вильярреал» оценил игрока в € 100 млн

«Ливерпуль» хотел купить нигерийского нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквезе, но не сумел договориться по его трансферу, утверждает AS.

По данным источника, английский клуб предлагал за футболиста € 35 млн, но получил отказ, так как «Вильярреал» наотрез отказался расставаться с ним меньше, чем за сумму отступных, которая составляет € 100 млн. В январе испанский клуб отдал в аренду «Лиону» форварда Карла Токо Экамби, поэтому потеря ещё одного нападающего могла серьёзно ослабить атакующий потенциал команды.

20-летний Чуквезе — воспитанник «Вильярреала». В нынешнем сезоне нигерийский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (13 — в основном составе), в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.