Черышев может сыграть в матче с «Атлетико»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может в ближайшее время вернуться на поле, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Хавбек, восстановившийся после травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», имеет шансы выступить во встрече с «Атлетико». Сообщается, что сегодня, 10 февраля, Черышев провёл полноценную тренировку и после занятий чувствовал себя хорошо.
Матч 24-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико» состоится 15 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 23:00 мск.
«Валенсия» набрала 37 очков в 23 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является «Реал».
Черышев приступил к тренировкам в общей группе
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