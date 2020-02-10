Черышев может сыграть в матче с «Атлетико»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может в ближайшее время вернуться на поле, сообщает пресс-служба испанского клуба.



Хавбек, восстановившийся после травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», имеет шансы выступить во встрече с «Атлетико». Сообщается, что сегодня, 10 февраля, Черышев провёл полноценную тренировку и после занятий чувствовал себя хорошо.



Матч 24-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико» состоится 15 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 23:00 мск.



«Валенсия» набрала 37 очков в 23 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является «Реал».

Черышев приступил к тренировкам в общей группе