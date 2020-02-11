Экс-президент «Ювентуса»: Пьянич кажется мягким, как моцарелла

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал футболистов туринского клуба после поражения в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:2)

«Я всегда критиковал Сарри, но я не люблю пинать человека, когда он падает. Паратичи сказал, что Дибала – один из лучших игроков, так почему он хочет его продать? Проблемы в полузащите из-за психологии. Пьянич кажется мягким, как моцарелла. Он выглядит усталым и, возможно, нуждается в отдыхе. Задача полузащиты должна быть решена», — приводит слова Джильи Football Italia.

После 23 туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка, отставая от лидирующего «Интера» по дополнительным показателям. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Брешией».