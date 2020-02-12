Слуцкий вновь пошутил над Дзюбой, сравнив его с котёнком

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжил обмениваться подколами с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Слуцкий выложил в своём «инстаграме» картинку с котёнком, который видит в отражении в зеркале льва. Котёнка тренер сравнил с Дзюбой.

«Дзюба у зеркала», — подписал фото Слуцкий.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкого.

Ранее Дзюба опубликовал в своём аккаунте кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», сопроводив его подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Специалист отреагировал на пост комментарием «Не я начал эту войну», а спустя несколько минут разместил у себя кадр из другого мультфильма – «Бревно» – и добавил такую подпись: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».