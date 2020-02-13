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Санчо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

Санчо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

По информации источника, 19-летний английский футболист согласен на трансфер и готов отклонить предложения других клубов. Если сделка состоится, Санчо будет получать £ 200 тыс. (примерно € 240 тыс.) в неделю и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы обновить свой трансферный рекорд и выложить за Санчо € 140 млн, чтобы перебить предложение лондонского «Челси», который также претендует на игрока.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 19 матчах чемпионата Германии. Английский полузащитник забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» готов обновить трансферный рекорд, подписав Санчо
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