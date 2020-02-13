Котин: собирался на сбор с «Сампдорией», но «Крылья» не отпустили

17-летний центральный защитник ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», в прямом эфире в «инстаграме» рассказал, что мог отправиться на сбор с итальянским клубом «Сампдория».
«15 декабря собирался на сбор с Сампдорией, но «Крылья» не отпустили, сказали, что нужен. О переходе в ЦСКА долго не думал. Здесь приняли отлично, тепло. Уже дали прозвище «Кот». В перерыве между сборами остаюсь в Кампоаморе, никуда не уезжаю», — сказал Котин.
Напомним, что «армейцы» заключили соглашение с футболистом юношеской сборной России сроком на 3,5 года. В ЦСКА Котин будет выступать под 13-м номером. Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера составила около € 130 тыс. Его нынешняя стоимость, по версии Transfermarkt.de, оценивается в € 250 тыс.
В нынешнем сезоне Никита принял участие в 17 матчах молодёжного первенства России. В активе защитника 1 гол.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
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