Тарасов отправился на третий сбор «Рубина»

Футболисты и тренеры казанского «Рубина» отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в турецком городе Белеке. Вместе с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов, сообщает пресс-служба клуба.

Полностью список игроков, полетевших в Белек выглядит следующим образом.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.



Защитники: Владимир Гранат, Данил Сетпанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Пабло Сантос, Сильвие Бегич, Филип Уремович;



Полузащитники: Александр Зуев, Вячеслав Подберезкин, Дарко Йевтич, Денис Макаров, Дмитрий Тарасов, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Оливер Абильдгор, Павел Могилевец, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия;



Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.