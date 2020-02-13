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Тарасов отправился на третий сбор «Рубина»

Тарасов отправился на третий сбор «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Футболисты и тренеры казанского «Рубина» отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в турецком городе Белеке. Вместе с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов, сообщает пресс-служба клуба.

Полностью список игроков, полетевших в Белек выглядит следующим образом.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.

Защитники: Владимир Гранат, Данил Сетпанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Пабло Сантос, Сильвие Бегич, Филип Уремович;

Полузащитники: Александр Зуев, Вячеслав Подберезкин, Дарко Йевтич, Денис Макаров, Дмитрий Тарасов, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Оливер Абильдгор, Павел Могилевец, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

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