Тарасов отправился на третий сбор «Рубина»

Футболисты и тренеры казанского «Рубина» отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в турецком городе Белеке. Вместе с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов, сообщает пресс-служба клуба.
Полностью список игроков, полетевших в Белек выглядит следующим образом.
Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.
Защитники: Владимир Гранат, Данил Сетпанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Пабло Сантос, Сильвие Бегич, Филип Уремович;
Полузащитники: Александр Зуев, Вячеслав Подберезкин, Дарко Йевтич, Денис Макаров, Дмитрий Тарасов, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Оливер Абильдгор, Павел Могилевец, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия;
Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.
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