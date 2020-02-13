Хохлов: с Широковым контакта не было, взаимопонимания – тоже
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о бывшем спортивном директоре клуба Романе Широкове.
«Мешал ли Широков моей работе? Не хочется выносить сор из избы. Но конкретно с ним контакта не было. Взаимопонимания – тоже. В целом с руководством на позднем этапе, наоборот, установилось полное взаимопонимание. И мой уход из «Динамо» был предварительно согласован.
Команде требовалась эмоциональная встряска. Поэтому совместно и приняли такое решение. Мне оно далось непросто. Уходил с тяжёлым сердцем. Но понимал, что этот шаг – во благо клубу», — приводит слова Хохлова «Советский спорт».
Роман Широков покинул пост советника генерального директора по спортивным вопросам по соглашению сторон в мае прошлого года.
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