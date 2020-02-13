Хохлов: с Широковым контакта не было, взаимопонимания – тоже

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о бывшем спортивном директоре клуба Романе Широкове.



«Мешал ли Широков моей работе? Не хочется выносить сор из избы. Но конкретно с ним контакта не было. Взаимопонимания – тоже. В целом с руководством на позднем этапе, наоборот, установилось полное взаимопонимание. И мой уход из «Динамо» был предварительно согласован.

Команде требовалась эмоциональная встряска. Поэтому совместно и приняли такое решение. Мне оно далось непросто. Уходил с тяжёлым сердцем. Но понимал, что этот шаг – во благо клубу», — приводит слова Хохлова «Советский спорт».

Роман Широков покинул пост советника генерального директора по спортивным вопросам по соглашению сторон в мае прошлого года.