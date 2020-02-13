Караев: я чувствовал, что готов играть в ЦСКА

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев прокомментировал отказ ЦСКА от его услуг. Игрок в течение двух сборов в Испании проходил просмотр в столичной команде, но в конце концов вернулся в расположение челнинского клуба.



«Как я понимаю, вопрос по мне решался до последнего момента. О том, что не останусь в ЦСКА, сообщили после второго сбора в Кампоаморе. Кого что не устроило — не знаю. В моём контракте с «КАМАЗом» прописана определённая сумма компенсации, но уточнять её я не вправе.



У меня было общение с Гончаренко. Не буду вдаваться в детали, если в общих чертах — Виктор Михайлович объяснял, в чём надо прибавить, как быстрее влиться в коллективную игру. У него есть своё видение, и я уважаю его решения. Со своей стороны я старался и делал всё возможное, чтобы зацепиться в команде. У меня было ощущение, что я уже готов играть на этом уровне. Ничего не поделаешь: это футбол, и в нём иногда случаются такие огорчения.



В любом случае два сбора с командой топ-уровня РПЛ — это большой и очень полезный опыт для меня. Надеюсь, он поможет мне выйти на более высокий уровень. Слышал, что на «КАМАЗ» по поводу меня уже выходили другие команды Премьер-Лиги. Время до возобновления сезона ещё есть, будем думать», — рассказал Караев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

ЦСКА объявил о решении не подписывать Караева. Игрок вернётся в «КАМАЗ»