Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход игрока в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Сторонам удалось уладить разногласия, сообщает «Фонтанка».
Ранее стало известно, что в новом клубе зарплата 28-летнего форварда вырастет в 125 раз — до 2 млн рублей в месяц.
Напомним, «Сочи» объявил о договорённости с «Зенитом» об аренде Кокорина 21 января. Сам футболист долгое время отказывался от этого трансфера, после чего руководство сине-бело-голубых отправило его во вторую команду.
В минувшем сезоне Александр записал в свой актив 2 гола в 5 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня.
Кокорин – в «Сочи»! Хроника самого странного трансфера зимы в РПЛ
Вспоминаем, как нападающий «Зенита» добирался до «Сочи».
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