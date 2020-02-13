Гордюшенко попрощался с ЦСКА

Полузащитник Астемир Гордюшенко на своей странице в «Инстаграме» попрощался с ЦСКА и болельщиками «армейцев». Сегодня, 13 февраля, 22-летний футболист перешёл в «Торпедо».
«Спасибо ЦСКА. Спасибо тренерам, пацанам, сотрудникам. Всем тем, кто был рядом на протяжении прошедших девяти лет. Кто поддерживал, подсказывал, помогал развиваться как футболисту и как личности. Тем, кто помог пацану, который в Нальчике смотрел Лигу чемпионов по телевизору и грезил о ней, пройти через академию и «молодёжку» до основной команды и сыграть в ЛЧ в футболке ЦСКА. Всё это навсегда останется частью меня, как и множество других ярких воспоминаний о времени, проведённом в этом клубе с потрясающими людьми.
Отдельное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали, — вы не представляете, насколько это важно для молодых пацанов. ЦСКА открыл дорогу в большой футбол, но пришло время прощаться и идти своим путём. Удачи и, надеюсь, до скорой встречи в Премьер-Лиге», — написал Гордюшенко.
- 13 февраля 2020
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