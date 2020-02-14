Малком рассказал, какой совет ему дал Месси

Форвард «Зенита» Малком, перешедший в клуб из Санкт-Петербурга из «Барселоны», рассказал о взаимоотношениях с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.
«Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.
Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.
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