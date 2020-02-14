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Черчесов: критические стрелы Рейнгольда попадали точно в цель

Черчесов: критические стрелы Рейнгольда попадали точно в цель
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с речью на церемонии прощания с бывшим футболистом «Спартака» Валерием Рейнгольдом.

«Сложно находить слова в такой день. Мы, более молодое поколение, не пересекались с ним на поле, но он вызывал у нас большое уважение. Его критические стрелы попадали точно в цель. Любое его слово заставляло задуматься над тем, что мы делаем. Спасибо ему за критику.

Ушёл наш соратник, спартаковец. То, что делал Рейнгольд, достойно большого уважения. Наша задача — продолжать заложенные им традиции», — приводит слова Черчесова Sport24.

Рейнгольд ушёл из жизни 11 февраля в возрасте 77 лет. Бывшему игроку стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей.

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