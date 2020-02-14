Мэддисон выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
Манкунианцы назвали Мэддисона одной из главных целей на летнее трансферное окно, а «Лестер», чтобы удержать игрока, подготовил новый контракт англичанину, который будет рассчитан до 2023 года. Однако сообщается, что источники, близкие к футболисту, заверили, что Джеймс выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед» и, если бы зависело от него, он бы уже давно был в манкунианском клубе. Также хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш рассматривается клубом как усиление линии полузащиты, так как Поль Погба, вероятно, покинет клуб летом.
В этом сезоне Джеймс Мэддисон принял участие в 24 матчах чемпионата Англии. Английский полузащитник забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.
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