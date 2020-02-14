«Реал» видит в 17-летнем хавбеке «Ренна» подмену Каземиро

«Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжа, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб ищет подмену полузащитнику команды Каземиро и видит её в французе. «Реал» ждёт подходящего момента, чтобы начать переговоры о трансфере, который может обойтись испанцам в сумму от € 50 млн до € 60 млн. Ранее во Франции говорили о цене в € 100 млн.

В этом сезоне Эдуардо Камавинжа принял участие в 22 матчах за «Ренн» в чемпионате Франции. Полузащитник отметился одним голом и одной голевой передачей.

Мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании в этом сезоне. У подопечных Зинедина Зидана в активе 52 очка в 23 турах.