Моуринью раскритиковал календарь за воскресный матч АПЛ перед Лигой чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил недовольство календарём. Португалец недоволен, что его команде предстоит провести очередной матч АПЛ в воскресенье, 16 февраля, а уже во вторник, 18-го, играть в плей-офф Лиги чемпионов.
«Пятница, вечер, «Лестер» играет с «Вулверхэмптоном». Почему? У них матч Лиги чемпионов на следующей неделе? Нет. Ни у «Лестера», ни у «волков» его нет. «Вулверхэмптон» играет в Лиге Европы в следующий четверг.
Мы единственная английская команда, которая проведёт матч в Лиге чемпионов во вторник. При этом мы не играем в пятницу или субботу, а играем в воскресенье. Это нормально? На мой взгляд, нет.
Неужели нет ни одного другого матча, который можно было поставить на воскресенье? На мой взгляд, ответ прост. Никто не думает ни о чём, их не заботит ситуация. Никто не думает, какой вред наносит английским клубам», — цитирует Моуринью пресс-служба «Тоттенхэма».
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