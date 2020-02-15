Сарри — о словах Клоппа: такие заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Ранее немецкий специалист, признался, что считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов, однако не понимает, почему туринский клуб не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом.
«Юрген сказал, что не так часто смотрит итальянский футбол, и это объясняет его замешательство. Клопп — один из самых умных и смешных людей из тех, кого я когда-либо знал. Такие заявления избавляют его клуб от бремени фаворита Лиги чемпионов.
С самого начало было ясно, что этот сезон пройдёт по-другому. Думаю, это мотивирует нас участвовать в гонке за титул до самого конца. Мы должны продолжать в том же духе. Одна игра ничего не решает. Мы должны быть сосредоточены на себе», — приводит слова Сарри Goal.com.
- 15 февраля 2020
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