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Сарри — о словах Клоппа: такие заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита ЛЧ

Сарри — о словах Клоппа: такие заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Ранее немецкий специалист, признался, что считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов, однако не понимает, почему туринский клуб не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом.

«Юрген сказал, что не так часто смотрит итальянский футбол, и это объясняет его замешательство. Клопп — один из самых умных и смешных людей из тех, кого я когда-либо знал. Такие заявления избавляют его клуб от бремени фаворита Лиги чемпионов.

С самого начало было ясно, что этот сезон пройдёт по-другому. Думаю, это мотивирует нас участвовать в гонке за титул до самого конца. Мы должны продолжать в том же духе. Одна игра ничего не решает. Мы должны быть сосредоточены на себе», — приводит слова Сарри Goal.com.

Клопп: не могу понять, почему «Ювентус» не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом
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