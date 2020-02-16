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Отец Ванды Нары: моя дочь потерялась в деньгах и собственной славе

Отец Ванды Нары: моя дочь потерялась в деньгах и собственной славе
Футбол / Франция 0

Андрес Нара, отец футбольного агента Ванды Нары, рассказал об отношениях с дочерью. Андрес и Ванда не поддерживают связь в течение нескольких лет.

«Думаю, Ванде нужно многому научиться у своей сестры Заиры. Мои отношения с Заирой полностью отличаются от отношений с Вандой. Я никогда не просил Заиру помочь мне наладить связь с Вандой, поскольку не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Ванда потерялась в деньгах и собственной славе», — цитирует Андреса Marca со ссылкой на Radio Mitre.

Ванда представляет интересы нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, который на правах аренды выступает за «Пари Сен-Жермен». Она также является его женой. Ранее Ванда была замужем за форвардом «Кротоне» Макси Лопесом.

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