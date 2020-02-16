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«Ювентус» — «Брешия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 февраля в 17:00

«Ювентус» — «Брешия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 февраля в 17:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 16 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Брешия». Встреча состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Брешия».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. В судейскую бригаду войдут ассистенты Лука Мондин и Маттео Боттегони. Резервный рефери — Ивано Пеццуто.

Туринский «Ювентус» набрал 54 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Брешия» (16) — на предпоследнем, 19-м месте, в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 54 очка в 23 матчах.

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