Обляков: в матче с «Сириусом» ЦСКА играл лучше, чем с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об игре своей команды в товарищеском матче со шведским клубом «Сириус». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 2:0, а Обляков стал автором одного из голов.

«Тяжёлые 90 минут, всем было нелегко, но мы выиграли. Неплохо провели второй тайм, больше держали мяч, старались не форсировать. В итоге он прошёл не так, как с «Зенитом», мы действовали лучше. Надеюсь, так и будем продолжать.

Второй тайм был даже получше, чем первый. Как оказалось, что был в нужной точке в момент с голом? Импровизация. Почувствовал, что нужно бежать туда. На штанге никого не было, подумал, вдруг мяч прилетит туда. Он и прилетел, я ножку подставил случайно, думал, не попаду.

Готовы ли к возобновлению сезона? Готовимся, ещё две недели. Когда они пройдут, будем готовы на сто процентов», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.