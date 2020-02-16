«Лацио» — «Интер»: составы команд на матч 24-го тура чемпионата Италии
Тренерские штабы римского «Лацио» и миланского «Интера» назвали составы на матч 24-го тура чемпионата Италии.
«Лацио»: Стракоша, Рамос, Ачерби, Раду, Родригес, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Марушчи, Иммобиле.
Запасные: Гуерриери, Прото, Вавро, Д. Андерсон, Баштуш, Габаррон, Лукаку, Катальди, Корреа, Лаццари, Пароло, А. Андерсон, Адеканье.
«Интер»: Паделли, Шкриньяр, де Врей, Годин, Янг, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева, Мартинес, Лукаку.
Запасные: Берни, Ханданович, Станкович, Бастони, Бираги, Д'Амброзио, Раноккия, Агум, Эриксен, Мозес, Валеро, Санчес.
Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико». Матч начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Интер».
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