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Марега раскритиковал судью, показавшего ему жёлтую карточку после расизма фанатов

Марега раскритиковал судью, показавшего ему жёлтую карточку после расизма фанатов
Футбол / Прочие турниры 0

Малийский нападающий «Порту» Мусса Марега подверг критике арбитра, который показал ему жёлтую карточку после расистских оскорблений со стороны фанатов. Инцидент произошёл во время матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1). Взбешённый футболист отказался продолжать матч и был заменён.

«Я просто хотел бы сказать этим идиотам, которые приходят на стадион, чтобы издавать расистские крики, да пошли вы! Также я благодарю арбитра за то, что он не защитил меня и показал жёлтую карточку за то, что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, я больше никогда не увижу тебя на футбольном поле! Ты позорник!» — написал Марега в своём «инстаграме», прикрепив фотографию, на которой он показал средние пальцы фанатам.

Фанату «Вулверхэмптона» запретили посещать матчи в течение 4 лет. Он изображал обезьяну
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