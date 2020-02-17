Марега раскритиковал судью, показавшего ему жёлтую карточку после расизма фанатов

Малийский нападающий «Порту» Мусса Марега подверг критике арбитра, который показал ему жёлтую карточку после расистских оскорблений со стороны фанатов. Инцидент произошёл во время матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1). Взбешённый футболист отказался продолжать матч и был заменён.

«Я просто хотел бы сказать этим идиотам, которые приходят на стадион, чтобы издавать расистские крики, да пошли вы! Также я благодарю арбитра за то, что он не защитил меня и показал жёлтую карточку за то, что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, я больше никогда не увижу тебя на футбольном поле! Ты позорник!» — написал Марега в своём «инстаграме», прикрепив фотографию, на которой он показал средние пальцы фанатам.