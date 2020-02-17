Форвард «Динамо» Обольский перешёл в «Нижний Новгород»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе нападающего Николая Обольского в «Нижний Новгород».

Футболист будет выступать за нижегородский клуб на правах аренды до окончания сезона-2019/2020. Ранее «Нижний Новгород» арендовал другого игрока «Динамо» — Вячеслава Грулёва.



23-летний Обольский — воспитанник Академии «Динамо» имени Льва Яшина. За главную команду бело-голубых форвард провёл 19 матчей, в которых не смог забить ни одного мяча.

«Нижний Новгород», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб проведёт 9 марта на своём поле с калининградской «Балтикой».

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020