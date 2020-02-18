Смородская: Фернандешу никто ничего не должен, «Локомотив» плохо подготовился к суду

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу экс-полузащитника «железнодорожников» Мануэла Фернандеша, ныне выступающего за «Краснодар», над клубом в спортивном арбитражном суде (CAS).



«Локомотив» плохо подготовился к суду, Фернандешу никто ничего не должен. Мануэл просто считал, что ему выплатили недостаточно, но это не так», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Фернандеш обратился в суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Смородская. Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.

«Локо» засудил бывший игрок. Фернандеш выиграл 11 миллионов – это премиальные за Кубок Ольга Смородская считает, что клуб плохо подготовился к суду.