Андре Гомеш, сломавший ногу четыре месяца назад, готов сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник клуба Андре Гомеш готов принять участие в матче с «Арсеналом» 23 февраля.
Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.
«Он хорошо сыграл в тренировочном матче, играл комфортно, и никаких проблем не наблюдалось. Я считаю, что он будет доступен к матчу с «Арсеналом». Конечно, я должен поговорить с ним о том, как он чувствует себя после такого долго перерыва и своего первого матча. Моё мнение — он готов играть.
Когда футболист выбывает на долгий срок и возвращается, то лучше выходить на поле в стартовом составе. Так игрок может правильно подготовиться. Это лучше, чем выпускать его со скамейки запасных», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Эвертона».
- 19 февраля 2020
-
14:49
-
14:47
-
14:17
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:55
-
12:37
-
12:30
-
12:19
-
12:01
-
11:45
-
11:32
-
11:32
-
11:28
-
11:02
-
10:54
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:16
-
10:02
-
09:47
-
09:41
-
09:28
-
09:17
-
08:36
-
08:15
-
08:08
-
05:11
-
04:28
-
04:04