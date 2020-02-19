Андре Гомеш, сломавший ногу четыре месяца назад, готов сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник клуба Андре Гомеш готов принять участие в матче с «Арсеналом» 23 февраля.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.

«Он хорошо сыграл в тренировочном матче, играл комфортно, и никаких проблем не наблюдалось. Я считаю, что он будет доступен к матчу с «Арсеналом». Конечно, я должен поговорить с ним о том, как он чувствует себя после такого долго перерыва и своего первого матча. Моё мнение — он готов играть.

Когда футболист выбывает на долгий срок и возвращается, то лучше выходить на поле в стартовом составе. Так игрок может правильно подготовиться. Это лучше, чем выпускать его со скамейки запасных», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Эвертона».