Иммобиле: Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле на своей странице в «Инстаграме» пообщался с болельщиками и рассказал об отношениях с партнёрами по римскому клубу.
«У меня хорошие отношения с товарищами по „Лацио“, эти игроки великолепны. Что касается Луиса Альберто, он знает меня лучше, чем моя жена. Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо — мои друзья и выдающиеся футболисты. Мы отлично ладим с Милинковичем, Стракоша тоже прекрасный игрок. Лукас Лейва ведёт себя как чемпион на поле и за его пределами», — написал Иммобиле.
В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 24 матчах итальянской Серии А и забил 26 голов. Полузащитник Луис Альберто сыграл в 23 матчах и сделал 11 результативных передач. «Лацио» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 19 февраля 2020
-
19:21
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:21
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:09
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
15:57
-
15:47
-
15:29
-
15:24
-
14:49
-
14:47
-
14:17
-
14:15