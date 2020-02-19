Иммобиле: Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле на своей странице в «Инстаграме» пообщался с болельщиками и рассказал об отношениях с партнёрами по римскому клубу.



«У меня хорошие отношения с товарищами по „Лацио“, эти игроки великолепны. Что касается Луиса Альберто, он знает меня лучше, чем моя жена. Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо — мои друзья и выдающиеся футболисты. Мы отлично ладим с Милинковичем, Стракоша тоже прекрасный игрок. Лукас Лейва ведёт себя как чемпион на поле и за его пределами», — написал Иммобиле.



В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 24 матчах итальянской Серии А и забил 26 голов. Полузащитник Луис Альберто сыграл в 23 матчах и сделал 11 результативных передач. «Лацио» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним