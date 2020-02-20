Президент «ПСЖ» уверен, что обвинения по делу о продаже прав признают безосновательными

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи уверен, что обвинения по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций признают безосновательными.

Напомним, обвинение также предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Экс-управленца подозревают в получении взяток и фальсификации документов.



В связи с этим генеральная прокуратура Швейцарии полагает, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь идёт о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. Взамен бывший управленец получил три платежа на общую сумму € 1,25 млн.

Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что прекратила рассмотрение данной жалобы. В январе ФИФА сообщила швейцарской прокуратуре, что достигла мирового соглашения с президентом «ПСЖ», в связи с чем отзывает жалобу в отношении него.

«Я рад, что после полного трёхлетнего расследования, которому я открыто помогал и принимал участие, обвинения в отношении меня по делу о чемпионатах мира 2026 и 2030 годов сняты. Все подозрения во взяточничестве были прекращены окончательно и бесповоротно. Я неоднократно говорил, что они не имели под собой оснований. Хоть и вторичные обвинения остаются, я уверен, что они будут также признаны безосновательными», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист The Associated Press Роб Харрис в своём «твиттере».