Кака выбрал между Джеррардом, Лэмпардом и Скоулзом

Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака сделал выбор между экс-полузащитниками национальной команды Англии Стивеном Джеррардом, Фрэнком Лэмпардом и Полом Скоулзом, на клубном уровне выступавшими соответственно за «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».



«Мне нравится Джеррард, потому что у нас было противостояние в 2005 и 2007 годах, и я им восхищаюсь. Конечно, Лэмпард был довольно хорош, Скоулз — это классика. Но я выберу Джеррарда», — приводит слова Кака Sport Bible.



Напомним, в 2005 и 2007 годах Кака и Джеррард встречались в финалах Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Ливерпуля» в серии пенальти. Спустя два года успех сопутствовал «Милану».



В настоящее время Джеррард занимает пост главного тренера «Рейнджерс», Лэмпард тренирует «Челси», а Скоулз выступает в роли эксперта.

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