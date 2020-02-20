Джо Гомес: поражение от «Атлетико» вернёт «Ливерпулю» голод

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

«Это разочарование, так как мы к такому не привыкли. Но поражение даст нам дополнительную мотивацию прийти в норму и исправить ситуацию как можно скорее. Когда подобное происходит, то нужно извлекать положительные моменты. Это поражение вернёт нам голод. Нельзя сказать, что у нас его не было ранее, но мы хотим отыграться и исправить всё.



Нам просто нужно встряхнуться и сохранять уверенность. У нас есть шанс добиться успеха на „Энфилде“. В первом матче мы доминировали во владении мячом, особенно во втором тайме. У нас будут шансы исправиться. Это ещё не конец», — приводит слова Гомеса официальный сайт клуба.