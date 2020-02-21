«Рубин» нацелился на Шатова, у которого истекает контракт с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Олега Шатова, у которого осталось полгода по действующему контракту.



Речь идёт о летнем переходе в статусе свободного агента. Вчера, 20 февраля, Шатов встретился с руководством казанского клуба в Турции, чтобы обсудить возможный трансфер.



Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший заявил, что клуб вступил в переговоры с 29-летним хавбеком, однако тот отказался от перехода на предложенных условиях.



Шатов защищает цвета «Зенита» с 2013 года, а в 2018 году играл на правах аренды за «Краснодар». Ранее он выступал за «Анжи» и «Урал». В нынешнем сезоне Олег принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами, а также забил 1 автогол и получил 1 жёлтую карточку.

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