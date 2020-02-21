Сборные России и Турции сыграли вничью на Кубке Легенд — 5:5. Головской сделал хет-трик

Сборные России и Турции не выявили победителя в матче Кубка Легенд—2020. Итоговый счёт — 5:5.

В составе сборной России хет-триком отметился Константин Головской, также по голу забили Константин Зырянов и Дмитрий Аленичев. Команда вела со счётом 5:2, но удержать победу не удалось. За сборную Турции отличились Тунджай Шанлы, Хамит Алтынтоп и хет-триком отметился Ахмет Дурсун.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.



Состав сборной Турции: Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, Ахмет Дурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Марко Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик, Сердар Кулбилгле.

Также сборная звёзд сыграет с национальной командой Нидерландов, начало — в 17:00 мск.