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Самедов: у Шишкина есть шанс в «Спартаке». Поздравляю его

Самедов: у Шишкина есть шанс в «Спартаке». Поздравляю его
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов оценил игру национальной команды в матче Кубка Легенд с Турцией (5:5) и поделился мнением о возвращении защитника Романа Шишкина в стан красно-белых.

«Всё хорошо. Впечатления от дебюта отличные. Вели по игре, но, к сожалению, упустили преимущество. Мы подсели, не забили свои моменты, где-то стали переигрывать. Надо было попроще в концовке, в итоге нас наказали голом.

Здесь возрастная граница игроков с 35 лет. Я перевалил, поэтому имею полное право играть. Приятно поиграть с легендарными людьми, а также против и увидеть много знакомых людей.

Если Шишкина заявили за основу «Спартака», значит у него есть шанс. Если он этого хотел, я его поздравляю. Не хочу ли я обратно? Я уже играл», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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