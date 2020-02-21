Форвард «Вулверхэмптона» Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА в «Твиттере» объявила, что нападающий английского клуба «Вулверхэмптон» Диогу Жота признан лучшим игроком первой недели плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020.

На награду претендовали также полузащитник шотландского «Рейнджерс» Янис Хаджи, форвард лиссабонского «Спортинга» Лусиано Вьетто и хавбек «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Даити Камада.

Жота в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с барселонским «Эспаньолом» оформил хет-трик, забив на 15-й, 67-й и 81-й минутах. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «волков».

Ответный матч «Вулверхэмптон» и «Эспаньол» проведут в Барселоне на стадионе «RCDE» 27 февраля, начало — в 20:55 мск.

Календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/2020