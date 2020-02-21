Форвард «Вулверхэмптона» Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА в «Твиттере» объявила, что нападающий английского клуба «Вулверхэмптон» Диогу Жота признан лучшим игроком первой недели плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020.
На награду претендовали также полузащитник шотландского «Рейнджерс» Янис Хаджи, форвард лиссабонского «Спортинга» Лусиано Вьетто и хавбек «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Даити Камада.
Жота в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с барселонским «Эспаньолом» оформил хет-трик, забив на 15-й, 67-й и 81-й минутах. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «волков».
Ответный матч «Вулверхэмптон» и «Эспаньол» проведут в Барселоне на стадионе «RCDE» 27 февраля, начало — в 20:55 мск.
Календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/2020
Украина поквиталась с обидчиком «Зенита». Но нам от этого не легче
7 главных событий игрового дня в Лиге Европы.
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
18:32
-
18:27
-
18:01
-
18:01
-
17:51
-
17:46
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:14
-
17:02
-
16:59
-
16:42
-
16:32
-
16:25
-
16:11
-
16:04
-
15:58
-
15:50
-
15:41
-
15:26
-
15:06
-
15:04
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:04
-
14:03
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:45
Партнерский контент