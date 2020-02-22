«Сельта» — «Леганес»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 15:00

Сегодня, 22 февраля, состоится матч «Сельта» — «Леганес». Встреча 25-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Иньиго Прието Допес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Карлос Перес Фернандес.



В первой части сезона «Леганес» встречался с «Сельтой» в 16-м туре. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.



«Сельта» набрала 21 очко в 24 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».