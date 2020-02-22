«Сочи» объявил о подписании Рами

ФК «Сочи» на следующий день после закрытия трансферного окна в России объявил о подписании контракта с защитником Адилем Рами.

«Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды. Как вам трансфер?» — сообщается в «твиттере» «Сочи».

В пятницу переход француза в клуб из Краснодарского края подтвердила РПЛ. Соответствующая информация появилась на сайте лиги.



Ранее 34-летний француз разорвал контракт с турецким «Фенербахче», поэтому в «Сочи» перешёл в качестве свободного агента.



Рами — чемпион мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В этом сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.



«Сочи» в 18 матчах набрал 15 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».