Икарди пришёл в бешенство, когда его не включили в основу «ПСЖ» на матч с «Боруссией» Д
Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди пришёл в ярость от того, что главный тренер команды Томас Тухель оставил его в запасе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщает A Bola со ссылкой на Soccerçink.
По данным источника, Икарди в бешенстве швырнул на пол несколько стульев, а во время возвращения в Париж едва перекинулся и парой слов с партнёрами по команде.
Икарди перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно из миланского «Интера» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (14 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.
Жена Икарди: я не знаю, останется Мауро в Париже или вернётся в Милан
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