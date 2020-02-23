Икарди пришёл в бешенство, когда его не включили в основу «ПСЖ» на матч с «Боруссией» Д

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди пришёл в ярость от того, что главный тренер команды Томас Тухель оставил его в запасе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщает A Bola со ссылкой на Soccerçink.

По данным источника, Икарди в бешенстве швырнул на пол несколько стульев, а во время возвращения в Париж едва перекинулся и парой слов с партнёрами по команде.

Икарди перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно из миланского «Интера» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (14 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.