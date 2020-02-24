Защитник «Байера» Драгович в зимнее трансферное окно мог быть арендован ЦСКА

28-летний австрийский центральный защитник «Байера» Александр Драгович в зимнее трансферное окно мог оказаться на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает немецкое издание Kicker.
В начале декабря 2019 года Драгович выразил желание покинуть «Байер», из-за недостаточного количества игрового времени и клуб был готов отпустить его на правах аренды. Однако в конце периода трансферов в Германии клуб предпочёл, чтобы клуб покинул его коллега по амплуа Панайотис Рецос, перешедший в «Шеффилд Юнайтед», что послужило тому, чтобы Драгович остался, хотя его аренда в ЦСКА уже была согласована.
Без Драговича в команде оставалось бы только 3 центральных защитника. Учитывая тот факт, что главный тренер Петер Бош неоднократно использовал схему с 3 центральными защитниками, отъезд австрийца лишил бы менеджера возможности выбора схемы. Тем более, что клуб продолжает участие в 3 турнирах, и после победы со счетом 2:1 в четверг в первом матче с «Порту» также есть реальные шансы выйти в 1/8 Лиги Европы.
Однако, если ситуация с игровым временем австрийца к концу сезона не изменится, Драгович готов сделать новую попытку покинуть «Байер летом. Его контракт истекает в июне 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.
В текущем сезоне он принял участие в 15 играх за «Байер» во всех турнирах.
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