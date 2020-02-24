Судья финала Кубка Легенд поблагодарила болельщиков за поддержку
Судья Александра Пономарёва, работавшая на финальном матче Кубка Легенд между сборной звёзд и национальной командой России, отреагировала на пост своего брата Клима, выразившего ей поддержку после инцидента вчерашнего.
«Спасибо, любимый брат! И спасибо болельщикам за многочисленные сообщения со словами поддержки! Я не ожидала, что их будет так много! Спасибо», — написала Пономарёва во «ВКонтакте».
Напомним, Кубок Легенд завершился скандалом. Сборная звёзд, победившая в финале сборную России, отказывалась продолжать матч из-за двух удалений. Арбитра обвиняли в предвзятом судействе в пользу хозяев турнира, а болельщики на трибунах открыто поддерживали гостей. Сборная звёзд в итоге одержала победу со счётом 6:5.
Судья, из-за которой разгорелся скандал на Кубке Легенд. Кто она?
Москвичка Александра Пономарёва своей работой вызвала международный скандал.
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