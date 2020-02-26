В Саудовской Аравии создадут женскую футбольную лигу

В Саудовской Аравии объявили о создании женской футбольной лиги, которая пройдёт в столице, Эр-Рияде, а также двух других городах, сообщает ВВС.

Создание лиги является очередной реформой наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Саудовской Аравии. Официальные лица страны говорят, что такое решение принято для увеличение интереса и участия женщин в спорте.

«Запуск лиги усиливает интерес участия женщин в спорте и сможет обеспечить более широкое признание спортивных достижений женщин, — говорится в заявлении Федерации футбола страны.

В январе 2018 года саудовские женщины впервые были допущены до посещения футбольных матчей и получили разрешение водить автомобили. Также в прошлом году по королевскому указу саудовским женщинам было допущено выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна.