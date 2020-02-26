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Нойер вышел на четвёртое место по количеству матчей в Лиге чемпионов среди вратарей

Нойер вышел на четвёртое место по количеству матчей в Лиге чемпионов среди вратарей
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси», который прошёл в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился разгромной победой его команды со счётом 3:0.

Как сообщает Opta в «Твиттере», эта встреча стала для 33-летнего немца 107-й в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он опередил бывшего стража ворот «Барселоны» Виктора Вальдеса и теперь занимает четвёртое место среди голкиперов. Больше матчей в Лиге чемпионов провели только Икер Касильяс (177 матчей, выступал за «Реал» и «Порту»), Джанлуиджи Буффон (123, «Ювентус») и Петр Чех (111, выступал за «Челси» и «Арсенал»).

Нойер перешёл в «Баварию» в 2011 году, а до этого защищал цвета «Шальке-04». В 2013 году стал победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенцев.

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