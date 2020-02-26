Прядкин — о «Тамбове»: никуда не годится, что клуб кочует по аренам

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о ситуации с «Тамбовом» и «Оренбургом».
«Это никуда не годится, что «Тамбов» кочует по аренам. С клубом очень сложная ситуация. Что касается «Оренбурга», то я был в городе, разговаривал с руководителями клуба. В основном этот стадион соответствует нормам. Они точно сделают вместимость до 10 тысяч. Там закроют стадион и будут установлены дополнительные кресла», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, ранее «Тамбов» сообщил, что домашние матчи второй части нынешней кампании команда проведёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. До зимнего перерыва клуб выступал в Саранске на «Мордовия Арене».
В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков после 19 туров. «Тамбов» располагается на 11-м месте, имея 21 очко. «Оренбург» занимает 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков в 18 матчах.
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