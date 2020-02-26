Известный композитор Ханс Циммер создал новый гимн MLS

Известный немецкий композитор, лауреат премии «Оскар» Ханс Циммер представил новый гимн MLS. Презентация гимна состоялась в преддверии старта 25-го сезона.

Гимн в следующем сезоне будет исполняться перед всеми матчами турнира.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале MLS.

Циммер — автор музыки к фильмам «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря» и многим другим.

Ранее стало известно, что мультимедийный сервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) – профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт действует три года начиная с сезона-2020. Подписчики «Okko Спорт» смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории стран Европы.