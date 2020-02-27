Винисиус пожаловался на судейство в матчах «Реала»

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Физически мы не подсели. Габриэл Жезус нарушил правила перед тем, как забить, это очевидно. Судьи всегда относятся к нам одинаково. Например, в матче с „Леванте“ Серхио Рамос получил жёлтую карточку за первый же фол! Это ненормально. Нас плохо судят. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Это поражение не повлияет на нас. Мы проводим хороший сезон и будем готовы к „эль класико“, — цитирует Винисиуса Marca.
В матче с «Манчестер Сити» бразилец отметился голевой передачей на Иско. Матч «Реал Мадрид» — «Барселона» пройдёт 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.
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